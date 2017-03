Domenica Live, Vittorio Cecchi Gori: "Io e Valeria aspettavamo un figlio, ma non è accaduto"

Vittorio Cecchi Gori, dopo anni di silenzio, è in studio a Domenica Live. Il produttore ripercorre molte fasi della sua vita: dal successo ai guai giudiziari, fino ai suoi grandi amori. "Si, è vero. Io e Valeria Marini aspettavamo un bambino, poi non è accaduto. Io sono molto fatalista e credo al destino. Comunque siamo stati insieme 5 anni e bisognerebbe parlare delle cose belle che abbiamo condiviso" risponde Vittorio in merito alle ultime dichiarazioni lasciate dalla show girl a "L'intervista" di Maurizio Costanzo.