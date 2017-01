Domenica Live, Valerio Scanu in lacrime per il fratello

09:52 - Sull'Isola dei Famosi è stato raggiunto dall nonna che, incurante della distanza e delle difficoltà, è andata a trovare il suo amato nipotino in Honduras. Ma in Sardegna Valerio Scanu ha un'intero 'clan' a sostenerlo e il suo primo fan è il fratello Alessandro, che non vedeva da molto tempo. "Domenica Live" lo ha invitato a sorpresa in studio e l'ex naufrago si è sciolto in lacrime mentre lo abbracciava.

"Lui è quello magro, io sono quello bello" ha poi scherzato Valerio, che è tornato dall'Isola con 11 chili in meno. Ma le sorprese non sono finite per lui e sul divano di Barbara d'Urso si sono accomodati anche mamma e papà, armati di tromba e trombone. Sono stati infatti loro, musicisti della banda di paese, a trasmettergli l'amore per la musica: "Ha voluto subito il pianoforte, perché lui voleva il suo strumento. Abbiamo dovuto portarci in macchina questo pianoforte enorme. Poi se n'è comprato uno a coda che era il suo sogno".

E a questa riunione di famiglia non poteva mancare la nonna, che lo ha tirato su a tortellini e polpette, e in studio ha svelato l'altro talento di Valerio: "A casa quando mi faceva i capelli mi diceva sempre che mi faceva come Orietta Berti. E intanto che pettinava mi cantava Finchè la barca va". Anche la mamma è finita sotto le sue 'grinfie': "Mi ha fatto il caschetto, ma poi è andato all'Isola e sono dovuta andare dal parrucchiere a farmelo aggiustare".



In casa Scanu è stata accolta anche la 'zia' acquisita Mara Venier, che gli ha inviato un tenero videomessaggio: "All'Isola ho conosciuto la tua sensibilità e la tua bontà. Spero con tutto il cuore che tu possa realizzare i tuoi sogni. E non aver paura di dire ti amo, io ti amo Valerio...".