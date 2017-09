Domenica Live, Umberto Smaila: “Mio figlio Rudy si è sposato”

Il figlio di Umberto Smaila si sposa e le telecamere di DomenicaLive erano lì per documentare il giorno del suo sì con Paola. In puntata Umberto racconta il momento difficile vissuto prima delle nozze, dovuto alla sua caduta in aeroporto a Malpensa, dove si è fratturato il femore. La giovane coppia ha dovuto posticipare di due mesi il matrimonio, ma alla fine tutto è andato per il meglio. “Sono due ragazzi meravigliosi sia mio figlio che sua moglie – ha raccontato Smaila a Barbara D’Urso - devo dire che mi sono veramente emozionato per loro quando ero in ospedale e mancavano 5 giorni al matrimonio. Paola e Rudy sono venuti da me mentre ero ancora ricoverato e mi hanno detto: papà se tu non ci sei il matrimonio si rimanda”. Al matrimonio erano presenti molti amici di papà Umberto, fra tutti Jerry Calà, padrino di Rudy che ha cantato per i due sposi accompagnato al piano da Smaila. “Vedere il mio piccolo Rudy convolare a giuste nozze mi ha commosso”, ha aggiunto l’attore.