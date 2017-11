Domenica Live, pace fatta tra Serena Grandi e Corinne Clery

Corinne Clery e Serena Grandi hanno finalmente fatto pace, con tanto di abbraccio nel salotto di Domenica Live. Dopo 22 anni di liti e accuse scioccanti, acuitesi nelle ultime settimane dopo la partecipazione delle due attrici al Grande Fratello Vip, è arrivato il tanto atteso faccia a faccia grazie a Barbara D’Urso. "Ringrazio il Gf che mi ha fatto capire certe cose. Ho sempre pensato che non avessi bisogno d’aiuto invece avevo bisogno di chi mi illuminasse", spiega Corinne Clery accompagnata dal fidanzato Angelo Costabile. "Ci siamo dette delle cose tremende ma abbiamo voglia di recuperare", aggiunge sempre l’attrice francese a cui fa eco la Grandi con una battuta: "La pace ci piace, ma la guerra non ci disturba". A scaldare gli animi ci hanno pensato Riccardo Signoretti e Karina Cascella che non credono a questa pace improvvisa: "Vent’anni di litigi e guerre dimenticati in tre minuti di televisione". Immediata la reazione di Corinne alle accuse e ai modi dell’ex tronista: "Sei una pazza isterica". Lapidaria invece la Grandi: "Ero molto felice, queste due persone mi hanno rovinato la giornata".