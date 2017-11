Domenica Live, Nadia Bengala disperata: "Mia figlia è sparita"

"Mia figlia è sparita da un anno, abbiamo litigato perché ama un uomo di 30 anni più grande". È disperata l’ex Miss Italia, Nadia Bengala, che a Domenica Live lancia il suo appello per riabbracciare la figlia di cui non ha più notizie da oltre un anno. Nel salotto di Barbara D’Urso la soubrette piange quando le fanno vedere vecchie immagini di lei assieme alla figlia e ammette di aver sbagliato: "Sono stata una madre tedesca, un po’ troppo presente, forse troppo dura essendo stata madre e padre". L’ultima volta che madre e figlia hanno avuto un confronto è stato nel novembre 2016: "Io ho accettato quest’uomo, se è quello che il suo cuore ha scelto per me va bene. Voglio solo riabbracciarla".