Domenica Live, Luca Giurato: “Vi spiego la giornata da pensionato”

Luca Giurato il più grande collezionista di gaffe televisive italiano si racconta in un’intervista a DomenicaLive. La sua entrata in puntata è tutto un programma: balla e vuole baciare Barbara D’Urso stuzzicando il pubblico dicendo: “che sei geloso?”. La giornata tipo di Luca Giurato inizia con una corsetta a Villa Borghese a Roma: in tuta ginnica percorre le strade parlando con le statue di Goethe e Byron. Tra una frase incomprensibile e una battuta svela poi il suo segreto: “se non faccio una pennica di un’ora e mezza sono morto per tutta la settimana”. In puntata Barbara D’Urso gli mostra anche i video messaggi dei due fratelli Blasco e Flavio che ricordano la loro infanzia in Argentina, per non parlare di un’imperdibile carrellata delle sue gaffe più famose.