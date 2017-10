Domenica Live, Lory Del Santo-Silvio Sardi: è scontro in diretta

È scontro tra Lory Del Santo e il suo ex Silvio Sardi, padre di suo figlio Davin. I due dopo 25 anni si confrontano sulla loro relazione e sulla paternità di Sardi. Lory Del Santo ha fatto delle dichiarazioni pesanti nei confronti del suo ex dicendo che avrebbe rapito il figlio. Sardi ha deciso di parlare a DomenicaLive e di raccontare la sua verità: “Non sono qui per difendermi dal ruolo di padre nei confronti di Davin so gli errori che ho fatto e non ho astio nei confronti di Lory. Se è andata così e per il 90% colpa mia, ma i termini usati per descrivere questa faccenda non sono pertinenti. Il rapimento non c’è mai stato, il bambino è rimasto in una mia casa di Miami con la tata”, ha affermato Sardi. “So di aver sbagliato su tutta la linea come padre, più di così non so che cosa devo ammettere”.