Domenica Live, Lory Del Santo: accuse dell’ex marito

In diretta a Domenica Live l'ex compagno di Lory Del Santo, Silvio Sardi, che la donna non vede da 24 anni, ha deciso di raccontare la sua verità: " L'ha cresciuto da sola, è vero, ma per sua scelta. Lory ha rapito nostro figlio, vi spiego come ha fatto a farlo sparire e in che modo mi ha ricattato chiedendomi soldi per rivederlo". La replica di Lory, ospite in studio, davanti a queste parole, è stata molto dura. Guarda il video.