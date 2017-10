Domenica Live, lite Mosetti-Signoretti: "Hai la pelle tirata come un tamburo..."

Lui le dà della "donna gatto", lei lo chiama "rosicone". "Sei più tirata della pelle di un tamburo", incalza lui: "Sei pieno di botox... Quelli come te rovinano la televisione", risponde lei. A "Domenica Live" va in onda una lite furibonda tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti. Il tema? La chirurgia estetica...

L'ex gieffina Vip è intervenuta per prendere le difese della figlia Asia Nuccetelli, attaccata da Karina Cascella (anche lei ospite di Barbara d'Urso) proprio a causa dei troppi ritocchini, ma poi ha finito per inveire contro il direttore del giornale Nuovo...



"Fenomeno da baraccone", definisce Signoretti la figlia della Mosetti, la quale si infuria e gli urla di non permettersi di chiamare così sua figlia. E' scontro aperto, tra urla e insulti. La colpa di Asia Nuccetelli? Il suo cambiamento estetico ritenuto da tutti "esagerato". La nemica numero uno della Mosetti è sicuramente Karina Cascella, che più volte si è espressa criticamente sui ritocchi di Asia. Ma nello studio di "Domenica Live", questa volta, le due donne non hanno tempo di litigare. L'intervento di Signoretti cambia gli equilibri. "Asia è un caso emblematico" esordisce il direttore di Nuovo: "Caso emblematico sarai tu" gli ribatte la Mosetti, che gli ricorda: "Sei pieno di botox" e poi via così fino a che Barbara d'Urso non interviene.