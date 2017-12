Domenica Live, la rivolta contro il dottor Lemme

Tutti contro Alberico Lemme. Il controverso farmacista con le sue diete particolari si scontra con il parterre di Barbara d’Urso. “Vergognati cafone – gli urla Vladimir Luxuria – sei un millantatore falso”. Anche Francesca De Andrè lo accusa: “Fai pena”. Ma il farmacista continua a seguire i suoi progetti. Contro di lui anche una sua ex paziente che ha seguito il suo programma perdendo 4 chili in 4 giorni, ma avendoli recuperati anzi raddoppiati in pochissimo tempo.



La signora Antonella ora rivuole i suoi soldi e Lemme rilancia una controfferta: “Ti riammetto nel mio programma senza farti pagare e dopo un mese torni qui e mi dici se la mia dieta funziona o meno. Accetti la sfida?”. A mandare su tutte le furie gli ospiti di Domenica Live anche le dichiarazioni di Lemme che afferma: “Sei tu a scegliere di essere povero, scegli di essere ricco come me e sarai ricco. Io sono milionario”. Anche Barbara d’Urso insorge contro di lui: “Ho 40 di febbre e non ho la forza di ribattere a questa tua ca**ata Lemme".