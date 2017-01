Domenica Live, la moglie di Bruno Arena: "Ora lo amo più di prima"

Le brillano gli occhi quando parla del marito Bruno Arena e del loro matrimonio che ha superato la difficile sfida della malattia. Ospite insieme al figlio Gianluca a "Domenica Live", Rosy ha raccontato di come si è evoluto il loro amore dopo l'aneurisma che tre anni fa colpì il comico: "Affontiamo la cosa con fiducia e speranza nella scienza. Ora lo amo più di prima, ogni mattina mi faccio bella per lui"

Di fronte a Barbara d'Urso, Rosy ripercorre il loro amore dalle prime uscite insieme "ogni cinque metri fermava l'auto per baciarmi" alle nozze d'argento festeggiate quando Bruno stava già male: "Avevamo in progetto una grande festa, ma poi i piani sono cambiati. Volevo comunque ringraziare il Signore per averlo salvato, così nella chiesetta della clinica ci siamo riscambiati le promesse nuziali".