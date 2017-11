"Dire che sto bene è un parolone, sto riprendendo in mano la mia vita lontano dal circuito mediatico, per rispetto mio e delle famiglie interessate, perché a mio parere sarebbe stata una strumentalizzazione e tutto ciò non mi appartiene". Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, lasciato in diretta tv per Ignazio Moser, torna a parlare a Domenica Live alla vigilia di una nuova puntata Grande Fratello Vip. Questa volta lo fa inviando una lettera alla padrona di casa, Barbara D’Urso con una missiva in cui l’ex tronista vuole anche ringraziare chi in queste difficili settimane gli è stato vicino: "Ringrazio tutti voi e la gente a casa per il bellissimo sostegno ed affetto rivoltomi, se pur a volte manifestato attraverso termini esagerati". Una lettera breve dai messaggi forti che si conclude così: "Cerco di affrontare e superare tutto in un modo un po’ zen direi, purtroppo nella vita queste cose accadono, d’altronde vivere è proprio questo… essere felici, amare e soffrire, altrimenti non si potrebbe considerare vita".