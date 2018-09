Domenica Live, Jessica contro Mauro Marin: "Non ha mai visto suo figlio"

Accuse, lacrime e la speranza che un giorno suo figlio possa aver il padre che si merita. Jessica, la ex compagna di Mauro Marin, a Pomeriggio Cinque, punta il dito contro i comportamenti tenuti dall’ex vincitore del Grande Fratello 2010: “Una volta saputo della gravidanza è sparito, non rispondeva al telefono e non ha mai voluto sapere nulla di nostro figlio”. Il piccolo Brando non ha mai visto il suo papà e Jessica spiega anche che “aveva tenuto dei comportamenti violenti nei miei confronti. Una volta ha provato a colpirmi con una sedia”. Una storia travagliata, ma la verità di Mauro sembra essere un’altra: “Io voglio vedere mio figlio, voglio fare il papà, voglio realizzare tutti quei progetti che ci eravamo prefissati”