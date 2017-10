Domenica Live, Gianni Morandi: “Le mie mani non sono così grandi”

Gianni Morandi a Domenica Live. Il noto cantante italiano si concede in un’intervista a tu per tu con Barbara D’Urso. Immancabile il siparietto iniziale tra i due. Gianni Morandi e la conduttrice si avvicinano per confrontare le loro mani: “Non sono mica così grandi le mie mani”, commenta Morandi. “Ah no – ridendo risponde la D’Urso - guarda un po’ rispetto alle mie come sono”. Il cantante nella puntata di Domenica Live ha poi ripercorso tutte le fasi più importanti della sua carriera e della sua vita. Dai musicarelli alla tv e al web, Gianni è inarrestabile. Toccante poi il momento del ricordo dell’amico Lucio Dalla, con cui si è visto due giorni prima della sua morte: “Eravamo allo stadio a vedere Bologna-Udinese e parlavamo di rivederci a Francoforte. Ancora non ci credo, con lui avevo un rapporto speciale iniziato nel ’63 da allora ci siamo sempre seguiti”. Il cantante ha poi ripercorso i duetti più importanti fatti con gli artisti più famosi al mondo e lancia una proposta alla D’Urso: “Manca un duetto con te. Facciamolo”. Morandi ha poi parlato della sua famiglia: “Sono meglio come nonno che non come papà, perché come nonno sono più morbido” e parlando della moglie Anna dice: “Quando ci siamo conosciuti mi aveva colpito il suo sguardo. Lei mi ha dato un numero sbagliato, poi sono andato a recuperarla e a chiederle il motivo di quel gesto. Dopo un po' ha ceduto”. Il cantante ha poi aggiunto: “La amo e ora stiamo davvero bene insieme”.