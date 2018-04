Domenica Live, Gerry Scotti si commuove parlando di Fabrizio Frizzi

Momenti di profonda commozione a Domenica Live durante l’intervista a Gerry Scotti. Il noto conduttore, ospite del salotto di Barbara D’Urso, è tornato a parlare di Fabrizio Frizzi, collega e amico scomparso di recente. Durante una clip che trasmetteva le immagini del conduttore, con in sottofondo la lettera scritta da Scotti all’amico, lo zio Gerry non ha trattenuto le lacrime trovando in un lungo applauso del pubblico un momento di conforto. "Ho avuto la fortuna di scriverla io quella lettera perché un amico giornalista mi ha detto che non voleva farmi la solita intervista e mi ha chiesto di scrivere qualcosa. Ma ho la sicurezza che avrebbe potuto scriverla qualunque suo collega", afferma Scotti che poi si lascia andare a un lungo applauso con Barbara D'Urso.