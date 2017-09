Domenica Live, gaffe di Barbara: “Giorgia Meloni per Forza Italia”

Piccola gaffe per Barbara D’Urso. La signora dei pomeriggi di Canale 5, durante l’apertura della seconda puntata di DomenicaLive, presentando i suoi ospiti ha indicato Giorgia Meloni come “rappresentante di Forza Italia”. Immediata la reazione della Meloni che ridendo le risponde: “Barbara come di Forza Italia, sono di Fratelli d’Italia?!”. Risatine e applausi anche dal pubblico per la figuraccia della Barbara nazionale che però ha subito rimediato all’errore commentando: “Visto che a breve riprende Striscia la Notizia, sto lavorando d’anticipo per Antonio Ricci. Ma dimmi un po’ Giorgia, tu sei di Fratelli d’Italia giusto?”, ha ironizzato poi la conduttrice.