Domenica Live, Davide Rossi racconta la sua storia con papà Vasco

In esclusiva per la prima volta in tv parla il figlio di Vasco Rossi, Davide. Il giovane 31enne nato dalla relazione del rocker di Zocca con una delle sue fan nel periodo della cosiddetta “vita spericolata”, è cresciuto con la mamma finché il papà non l’ha riconosciuto. Ecco le sue parole a Domenica Live: “Da allora – ha spiegato Davide – papà c’è sempre stato”. “Mi ha sempre dato un sacco di consigli e mi è stato molto vicino. Ma ora che sono genitore mi sono reso conto di molte cose”. Davide racconta poi di quando ha scoperto che sarebbe diventato papà: “Ho chiamato mio padre e gli ho detto: papà aspetto un bimbo. E mo? E lui mi ha detto: adesso devi prenderti le tue responsabilità, vedrai cosa vuol dire fare il padre. Questa cosa all’inizio mi ha spiazzato, ma ora che Romeo è nella mia vita sono una persona nuova”.