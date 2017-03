Domenica Live, Cristina Plevani: "Pietro Taricone era un ragazzo fantastico"

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del "Grande Fratello", è ospite nel salotto di "Pomeriggio 5". La donna, intervistata da Barbara d'Urso, racconta dei suoi difficili rapporti con la famiglia e della storia d'amore avuta con Pietro Taricone: "Faccio un'eccezione oggi a ricordare quei momenti, mi era stato chiesto di non parlare più di Pietro. Ricordo il ragazzo fantastico che era, sicuramente attribusco la vittoria del Grande Fratello alla storia nata tra di noi, io la sedotta e abbandonata. Se non ci fosse stata quella storia probabilmente non avrei vinto".