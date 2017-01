Domenica Live, Cristina D'Avena rivela i retroscena di "Love Me Licia"

Cristina D'Avena ha svelato i retroscena di " Love Me Licia " e delle altre serie tv ispirate al cartone animato giapponese " Kiss Me Licia ". Ospite di " Domenica Live ", la cantante ha rivelato che sul set Mirko, l'attore e cantante napoletano Pasquale Finicelli , ci ha provato con lei durante le scene d'amore, cercando di baciarla davvero "con la lingua e di allungare le mani sotto le coperte". Intervenuto in studio, Finicelli ha confermato tutto.

Ospite di Barbara d'Urso, la cantante, famosa soprattutto per le sigle dei cartoni animati, ha ripercorso le principali tappe delle sua carriera e parlato di quanto accadeva sul set dei telefilm in cui interpretava la dolce Licia protagonista dell'anime giapponese "Kiss Me Licia": "Lui è un napoletano verace. Il regista diceva a Pasquale di stare 'tranquillo'. Alla prima scena, invece, lui mi prende e mi bacia, aprendo la bocca! Lui rispondeva così: 'Siamo marito e moglie! Io con mia moglie faccio così!' - ha spiegato la cantante aggiungendo - Anche le scene con il bacino a letto, lui mi diceva: 'Ricordati che siamo marito e moglie'. E io gli rispondevo: 'Sì, ma siamo marito e moglie solo qui!'. E lui: 'E allora? Abbiamo le coperte!'".



Cristina D'Avena ha interpretato Licia dal 1986 al 1988 nei telefilm" Love me Licia", "Licia dolce Licia", "Teneramente Licia" e "Balliamo e cantiamo con Licia".