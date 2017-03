Domenica Live, Cristiano De Andrè: "Tutto quello che mia figlia ha detto è falso"

La scorsa settimana Francesca De Andrè ha fatto delle dichiarazioni molto forti: "Mio padre ha picchiato mia sorella Alice". Oggi, in esclusiva a Domenica Live, il cantante Cristiano De Andrè risponde alle accuse con un videomessaggio: "Vorrei dire che tutto quello che mia figlia Francesca ha detto è falso. Ha fatto la scelta di raccontare in televisione cose che non sono vere. Mi addolora quello che sta facendo".