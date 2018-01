Tra le discussioni più animate del 2017 di Domenica Live, ai primi posti c'è sicuramente quella tra la conduttrice, Barbara D'Urso, ed il figlio di Ilona Staller, Ludwig Kons, in merito alla condanna per truffa all'assicurazione subita dalla madre, per un presunto morso ad una mano ricevuto da un cane. In questa clip, che vi riproponiamo, gli animi, in studio, si fanno tesi dopo pochi minuti. Alla presa di distanza da parte della conduttrice in merito alle opinioni della Staller sui giudici italiani, il giovane Koons è partito all'attacco, rispolverando la denuncia - poi archiviata - contro la D'Urso dall'Ordine dei Giornalisti: "Adesso faccio come te, premo il bottone rosso per l'applauso del pubblico". Inevitabile lo scontro verbale, con la D'Urso che non tarda a replicare: "Non voglio mettermi a discutere con un giovane che è stato educato diversamente da come ho educato i miei figli, adesso basta Ludwig. Faccio entrare Arisa che è molto più divertente di questo teatrino orrendo”.