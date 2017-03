Domenica Live, Amaurys Perez si commuove dopo aver rivisto sua madre: "Siete pazzi"

Il famoso campione di pallanuoto Amaurys Perez, ospite nel salotto di Barbara d'Urso, presenta la sua splendida famiglia e si commuove subito ascoltando la lettera dei suoi figli. Ma le sorprese non finiscono qui: la madre è in studio, dopo aver fatto un lungo viaggio da Cuba, pronta per riabbracciare il figlio. "Siete pazzi" dice Perez in lacrime. Ecco il video.