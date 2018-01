Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Elisabetta Gregoraci dopo l’annuncio del suo divorzio da Flavio Briatore. Dopo dodici anni d’amore la coppia è scoppiata e così l’inviato di Striscia la Notizia non si è potuto esentare dal consegnare l’ambito premio alla showgirl facendole alcune domande: "Il vitalizio che dovrà darle Briatore. Non gli chiederà mica strasoldoni eh?". La Gregoraci non si è sottratta all'intervista e ha risposto con serenità: “Ma quale vitalizio. I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene". Insomma da Montecarlo la Gregoraci riparte e si mette alle spalle queste settimane che l'hanno vista al centro del gossip commentando anche le voci che parlano di un'altra storia per la showgirl: “Si e domani mi sposo. No assolutamente in questo momento non c'è nessun fidanzato e nessuno spasimante”, ha sottolineato Elisabetta.