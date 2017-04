Dissequestratori di auto: "Striscia" incontra un personaggio "magico"

Sul web spopolano casi di persone in grado di rimettere in circolazione i veicoli in fermo amministrativo: Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, prima di recarsi a Napoli ci mostra come in Rete si trovino annunci in cui viene proposta l'immatricolazione di auto all'estero: "Facciamo immatricolazioni di un veicolo con targhe europee". L'inviato del tg satirico prova a documentare la situazione incontrando il capo dell'organizzazione che "scongela" l'auto immobilizzata, reimmatricolandola all'estero e dandole, così, una nuova identità. Ecco la sua reazione.