Disney presenta Elena di Avalor, la sua prima principessa latina

15:39 - La Disney lancia la sua prima principessa latina in 92 anni di storia. Si chiama Elena di Avalor e debutterà negli Stati Uniti nel 2016, in un episodio speciale della serie “Sofia la principessa”, trasmessa da Disney Junior, il canale dedicato ai bambini in età prescolare. La principessa Elena diventerà poi protagonista di uno spin off. L'annuncio arriva da Nancy Kanter, vice presidente di Disney Junior Worldwide.

La nuova principessa ha 16 anni ed è un'adolescente sensibile e sicura di sé, che vive in un mondo incantato ispirato alla cultura e al folklore latino. Quando il regno viene sottratto alla sua famiglia dalla malvagia maga Shuriki, Elena, che è l'erede al trono, viene imprigionata in un amuleto con un incantesimo. Il gioiello ha proprietà magiche e arriva alla principessa Sofia nella prima puntata della prossima serie, che è già in lavorazione. Nell'episodio con la nuova principessa, Sofia scopre l'esistenza di Elena e la sua storia e lotta per restituirle le reali sembianze e farla ritornare nel regno di Avalor.



Lo spin off Elena di Avalor, in cui la principessa vivrà tante avventure che l'accompagneranno nella missione di governo del regno, sarà tradotto in 25 lingue ed esportato in 154 Paesi.