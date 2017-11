Disney annuncia le serie tv di High School Musical e Monsters & Co.

La Disney ha annunciato diversi progetti per il 2019, quando debutterà la sua piattaforma streaming. Oltre a una serie tv in live action tratto dalla saga di "Star Wars", lo studio ha regalato golose anteprime che faranno felici molti spettatori. Sono infatti al lavoro sugli adattamenti per il piccolo schermo le serie tratte da High School Musical e Monsters & Co.