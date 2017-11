Barbara D'Urso si sta preparando nel migliore dei modi alla nuova stagione televisiva che la vedrà nuovamente impegnata su Canale 5. Lo dimostra il video recentemente pubblicato sui social in cui la conduttrice - più in forma che mai - si muove sulle note del tormentone estivo "Despacito" con un gruppo di ballerini, mettendo in mostra tutte le sue qualità nell'arte della danza. "E dato che è domenica.... Nell'attesa del ritorno di Domenica Live.... Vi porto ancora dietro le quinte del promo! Buona serata! - riporta la didascalia che accompagna la clip su Instagram, dove la D'Urso ha appena raggiunto e superato un milione di follower.