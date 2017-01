3 febbraio 2015 Diego Dalla Palma torna in tv con un talk show dedicato alle donne Il 7 febbraio debutta "Nessuno mi può giudicare", il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rete 4 condotto dal più famoso make up artist d'Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - “Nessuno mi può giudicare”. Si chiamerà come la famosa canzone di Caterina Caselli il nuovo show del sabato pomeriggio di Rete 4, che partirà il 7 febbraio alle 15.30 per otto appuntamenti. Lo show riporta sul piccolo schermo l'esperto d'immagine Diego Dalla Palma. Il più famoso make up artist d'Italia ospiterà donne dal diverso profilo che racconteranno aspetti inediti della propria vita professionale e privata.

Si comincerà con l'attrice Licia Maglietta e l'ex deputata Anna Paola Concia che, come tutti gli ospiti del programma, dovranno confrontarsi non solo con il conduttore, ma anche con il pubblico presente in studio e le persone comuni intercettate da Michela Coppa, inviata speciale in giro per l'Italia.



"I consigli per migliorare il proprio look? Hanno fatto il loro tempo... - ha commentato Dalla Palma -. Forse a un certo punto si sono troppo moltiplicati gli esperti che dicono tutto e il contrario di tutto e la gente si è stancata. Inoltre ho notato che c'e' la tendenza a seguire il consiglio peggiore: se io dico che i pantaloni a pinocchietto sono orridi, un altro che stanno bene solo alle persone alte e un altro ancora che li possono portare tutti, quello che avrà più seguito è sicuramente l'ultimo... e così per strada si vedono delle cose che fanno rabbrividire".