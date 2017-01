21 aprile 2015 Diego Dalla Palma: "Ho già programmato il mio fine vita" Il visagista posta un messaggio shock su Facebook in cui spiega che vuole vendere i suoi averi per dare tutto in beneficenza Tweet google 0 Invia ad un amico

16:31 - Da giorni Diego Dalla Palma affida post malinconici a Facebook in cui spiega che ha deciso di vendere tutti i suoi beni per dare il ricavato in beneficenza. Non solo. Il visagista dei vip confessa di pensare da tempo di programmare il fine vita: "Sono da anni iscritto ad Exit proprio perché voglio programmare lo spegnimento del mio esistere... Qualcuno vuole chiamarlo suicidio? E allora, accidenti!, chiamiamolo suicidio!".

"Anche se sono sano, a parte l'allergia al glutine e qualche reumatismo, fra non molto la morte sarà per me un passaggio liberatorio - scrive Diego - Ho preso una decisione: vendo tutti i miei immobili, di un paio solo la nuda proprietà, poiché devo abitarvi per una decina di anni. Parte del ricavato desidero vada devoluta a strutture o iniziative che ospitano e accolgono orfani di ogni parte del mondo".



Dalla Palma si affida ai social perché ha bisogno del sostegno di tutti: "Vi chiedo aiuto per mettere in moto opportunità, contatti e programmi: investitori, studi legali, commercialisti, notai". Il famoso visagista entra quindi nel merito di quello che lui stesso definisce "suicidio" e con un altro, lungo, post sottolinea che ha già curato tutto nei minimi particolari: "Per la mia, di morte, c'è ancora tempo! Sparirò quando lo riterrò opportuno, salutando prima le persone che amo. Ho programmato già tutto, nei dettagli, con una lucidità e un senso lirico che mi fa vedere il sole anche nel cuore della notte".