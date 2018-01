Diego Armando Maradona Jr: “Tra due mesi arriverà il piccolo Diego Matias”

La famiglia Maradona si allarga: a Domenica Live ecco svelato il nome e il sesso del nipotino del Pibe de oro. Si chiamerà Diego Matias Maradona e ad annunciarlo sono proprio i genitori ospiti di Barbara d'Urso, Diego Armando Jr. e sua moglie Nunzia.



L'ecografia ha sciolto ogni dubbio: Diego Armando Maradona sarà nonno ancora una volta, ma questa volta saranno Diego Junior e la moglie Nunzia a dargli questa gioia. In trasmissione si ripercorrono le tappe di questa famiglia che finalmente corona un sogno di felicità. “Mio figlio avrà un solo obbligo – commenta il futuro papà – dovrà tifare Napoli”.



Ospite anche la ex compagna di Maradona, Cristiana Sinagra che si dice entusiasta dell’arrivo del nipotino. Al settimo cielo è anche il nonno, ex campione del Napoli, che a detta dei suoi familiari non sta più nella pelle. Il bambino nascerà a fine marzo e secondo mamma Nunzia “è già il principino di casa”.