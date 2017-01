Diego Armando Maradona in un video a "Matrix":"Voglio tornare in Italia, ma non come un ladro"

Diego Armando Maradona è ricomparso in televisione con un messaggio video inviato in esclusiva a Matrix. Il tema della trasmissione di Nicola Porro era il fisco e i tartassati da Equitalia e l'argentino ha detto la sua, parlando della sua vicenda personale: "Chiedo a tutti i politici italiani che guardino bene chi sta dietro a tutto questo perché io voglio andare in Italia come un signore che non ha rubato niente a nessuno, meno che mai agli italiani, che a me hanno dato tantissimo".