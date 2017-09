Dieci anni senza Gigi Sabani, la sua ultima compagna: "Dimenticato dalla tv, non dalla gente"

Gigi Sabani, da imitatore a conduttore: le foto della sua carriera IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 3 di 23 IPA 4 di 23 IPA 5 di 23 IPA 6 di 23 IPA 7 di 23 IPA 8 di 23 IPA 9 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Sono passati 10 anni dalla morte di Gigi Sabani, stroncato il 4 settembre del 2007 da un infarto. Ecco alcune immagini più bella della sua carriera di imitatore e conduttore leggi tutto

In occasione della ricorrenza i pochi, ma sentiti, ricordi sono arrivati via social. In primis dalla Ponzo (che con il figlio gestisce la pagina Facebook intitolata a Sabani) e poi da alcuni amici e colleghi, tra cui Marino Bartoletti e Stefania Orlando. Ci sono morti che sembrano predestinate a una visibilità minore per uno scherzo del destino. Farrah Fawcett che viene oscurata dalla scomparsa di Michael Jackson, lo sgomento per la morte di Gigi Sabani che cede il passo a quello per Luciano Pavarotti. "Lo diceva spesso scherzando - ricorda Raffaella Ponzo -. Sono talmente sfigato in questo periodo che se dovessi morire capiterà lo stesso giorno di uno molto più famoso di me". Una profezia quasi avveratasi, anche se questo non toglie l'importanza della persona e l'affetto e il ricordo che lascia in chi gli era vicino o anche solo lo ammirava da spettatore.



In realtà in quei giorni la commozione fu tanta, così come in tanti ricordarono, e in qualche modo misero in collegamento con il malore fatale, la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto ingiustamente Sabani nel 1996, e dalla quale era uscito tanto pulito quanto provato. "Erano anni in cui si veniva etichettati, soprattutto se il fatto aveva qualcosa di pruriginoso - commenta Raffaella -. Fosse accaduto oggi probabilmente avrebbe continuato a lavorare e sarebbe stato colpito meno dalla cosa. Lui era stato prosciolto e risarcito, ma così come i giornali avevano dedicato pagine e pagine allo scandalo, poi alla sua riabilitazione non era stato concesso lo stesso spazio".