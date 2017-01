Dick Van Patten, morto papà de "La famiglia Bradford"

La televisione americana piange la scomparsa di Dick Van Patten , famoso per aver interpretato papà Tom nel telefilm degli Anni Settanta " La famiglia Bradford ". A quanto riporta People l'attore si è spento a 86 anni al Saint John's Hospital di Santa Monica, in California, per delle complicazioni legate al diabete.

Principalmente conosciuto per il telefilm "La famiglia Bradford", Van Patten è apparso in numerosi show televisivi di successo. Tra questi "The New Dick Van Dyke Show", "Happy Days", "Love Boat" e più recentemente nelle serie tv "Arrested Development", "That '70s Show" e "Hot in Cleveland".



Al cinema ha recitato in diversi film Disney, oltre a tre pellicole dirette da Mel Brooks ("alta tensione", "Balle spaziali" e "Robin Hood - Un uomo in calzamaglia"). Nel 2009 l'attore ha scritto un'autobiografia e ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.