Diane Keaton, dopo una bottiglia di vino spara a zero su Meryl Streep

In vino veritas. Basta dare a Diane Keaton una bottiglia di vino (ne tiene una riserva speciale sempre in borsetta) per sapere tutti i dietro le quinte di Hollywood. Ospite del talk show di "Jimmy Kimmel" l'attrice, dopo una lunga sorsata, ha infatti sparato a zero sulle "amiche" che l'hanno omaggiata all'evento organizzato in suo onore. Tra queste c'era anche Meryl Streep : "La adoro! Ma non ci vediamo spesso, lei non chiama mai "

La Streep si è presentata alla serata organizzata al Dolby Theater di Hollywood, per celebrare la carriera della Keaton, con l'iconico look indossato da Diane in "Io e Annie". Un omaggio vuoto, visto che a detta della diretta interessata non sarebbe una persona presente nella sua vita. "Ma la amo comunque" si è affrettata ad aggiungere la musa di Woody Allen.



Presente alla cerimonia anche Reese Witherspoon, ma anche lei non si merita l'appellativo di amica soprattutto per questioni amagrafiche. "La diressi in un film per la tv (Fiore selvaggio, ndr) quando lei aveva 14 anni. Era una bambina, bellissima e di gran talento, ma non è certo una mia amica. Insomma, pare che io non abbia nessun amico" ha poi concluso tra le risate la Keaton.