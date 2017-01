Dexter, Jennifer Carpenter si è sposata in gran segreto con Seth Avett

Matrimonio segretissimo e fino ad oggi taciuto tra Jennifer Carpenter, la nota Debra Morgan della serie televisiva Dexter e Seth Avett frontman della folk-rock band The Avett Brothers. I due, insieme da solo un anno, hanno un bambino nato nel 2015 e si sono giurati eterno amore nel Memorial Day a fine maggio.

Per entrambi si tratta di seconde nozze. La Carpenter infatti è stata sposata dal 2008 al 2010 con l'attore Michael C. Hall, all'epoca suo collega in Dexter, mentre Avett è stato sposato con Susan Avett dal 2008 al 2013. Jennifer e Seth si sono sposati con una cerimonia piccola e privata nel North Carolina, lontani da riflettori e paparazzi. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2013 e si sono fidanzati nel 2015.