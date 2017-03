Demi Lovato festeggia sui social cinque anni senza alcol

Cinque anni senza alcol. Demi Lovato festeggia anche quest'anno la sua conquistata sobrietà e condivide su Instagram la sua soddisfazione per essere riuscita a combattere e vincere la sua battaglia contro l'alcolismo: “Sono così grata! E’ stato come un viaggio con alti e bassi...” ha scritto la 24enne star di Camp Rock “Così tante volte ho rischiato di ricaderci, ma ogni volta ho pregato Dio di alleviare la mia ossessione...”

Ogni anno l'attrice e cantante condivide via social il traguardo che la rende molto orgogliosa di se stessa. Nel 2010 il momento più difficile, tra disturbi alimentari e dipendenza da alcol e droga. Poi nel 2012 il fidanzato Wilmer Valderrama (da cui si è separata nel giugno 2016) l'ha aiutata nel processo di recupero spingendola ad andare in un rehab. “Sono orgogliosa di me stessa, ma non ce l'avrei fatta senza la mia fonte di potere (Dio), la mia famiglia, i miei amici e chiunque mi abbia sostenuto. Oggi sono onorata e piena di gioia. Grazie ragazzi per essere stati al mio fianco ed aver creduto in me.”