Delitto Chicca Loffredo, la lettera di mamma Domenica

La mamma di Chicca Loffredo , Domenica Guardato, ha inviato una lettera alla redazione del Giallo della Settimana (in onda sabato alle 22.00) con la quale ricorda, a due anni dal delitto, sua figlia. La bambina venne gettata dal balcone del palazzo dove viveva. Secondo la Procura di Napoli Nord fu Titò Caputo ad ucciderla dopo averla violentata in passato.

Remo Croci approfondirà anche la morte del piccolo Antonio Giglio. Per i magistrati di Napoli non fu un incidente la sua morte ma fu ucciso dalla mamma Marianna Fabozzi.



Nel corso della trasmissione sarà approfondito anche il processo a carico di padre Gratien accusato di aver ucciso Guerrina Piscaglia. Ospiti della trasmissione saranno Don Patrizio Coppola e Giancarlo Piermartiri che presenterà alcuni strumenti di prevenzione per la difesa delle donne e dei minori in caso di scomparsa.