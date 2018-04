Del Santo su Ferri: “Prima del weekend a Cannes io e Marco ci siamo baciati”

Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque svela in esclusiva nuovi dettagli sulla sua liaison con Marco Ferri, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. “Quando dico che lui non ricorda tutto della nostra amicizia, intendo dire che c’è dell’altro. Prima del nostro weekend a Cannes - svela la showgirl - l’avevo invitato a casa mia a vedere una partita dell’Inter, ma lui non mi aveva detto che suo padre fosse un giocatore. Io l’avevo apprezzato per quello che era: un gran bel ragazzo”.



La Del Santo poi prosegue: “Un altro giorno Marco è tornato da me, quando è salito a casa mia c’era il tramonto e si è quasi fatto buio per un attimo, insomma si è creata una bella atmosfera ed è scattato questo bacio tenero e sensibile come lui”. Una rivelazione shock che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e la stessa conduttrice Barbara D’Urso, che incuriosita ha poi chiesto alla Del Santo: “Come bacia Marco Ferri?”. La showgirl ha quindi replicato: “Ha delle bellissime labbra, quando ci siamo baciati indossava una maglietta molto aderente e non aveva bisogno di togliersela. Ci siamo abbracciati tanto”, ha poi aggiunto la Del Santo.