Deborah Iurato: "Canto per le donne che hanno avuto coraggio nella vita"

Dalla vittoria ad "Amici" cosa è cambiato nella tua vita?

Moltissime cose. 'Amici' è un programma che mi ha fatto crescere sia dal punto di vista musicale che umano. Maria De Filippi è come una mamma per me e mi ha dato la capacità di capire tutto quello che mi stava accadendo. Una volta fuori dal programma prendi coscienza del percorso e devo dire che sono stata molto fortunata perché ho incontrato Mario Lavezzi che ha prodotto questo disco assieme a Nicolò Fragile. Ho ancora molto da imparare. Fino ad un anno fa facevo serate e ora ho un disco da promuovere e chissà forse Sanremo...



Vuoi andare al Festival?

E chi non vorrebbe andare. Per me sarebbe un onore enorme salire sul palco del Teatro Ariston.



Perché hai intitolato il disco "Libere"?

Questo brano è stato scritto dal cantautore Lorenzo Vizzini che otre ad essere un bravo autore è anche un amico. Non credevo possibile esistesse l'amicizia tra uomo e donna e invece con lui funziona così. Io piango, mi dispero, racconto e lui scrive canzoni cucite su di me. 'Libere' è dedicato a tutte quelle donne che nella vita ce l'hanno fatta a dire no, a uscire da una situazione difficile e a intraprendere un percorso da sole. A me è successo...



Ti va di parlarne?

Avevo 17 anni e stavo con un ragazzo. Vivo in un paesino dunque quando stai con una persona in realtà ti fidanzi con tutto il condominio (scoppia a ridere, ndr). Ero sempre divisa tra la paura di fare una scelta drastica e deludere le tante persone che avevo intorno. Poi ho trovato il coraggio di tagliare. Per diverso tempo non ho cantato e ho avuto qualche problema ma le donne della mia famiglia, mia cugina Rosy in particolare, mi hanno aiutata e incoraggiata ad essere libera e continuare il mio percorso.



In "Evidente" si parla della fine di una storia importante. E' successo anche a te con Danilo?

E' una canzone struggente e mi ci sono immedesimata. La mia vita è cambiata molto dopo 'Amici' e spesso non ho modo di sentire neanche mamma e papà perché sono presa da mille cose. Inevitabilmente ripercussioni ci sono state anche con il mio ex. La distanza ma anche il poco tempo a disposizione non aiutavano il rapporto. Perciò ho deciso di tagliare i ponti, non è stato facile ma era una decisione - la mia - inevitabile. Sono stata totalmente sincera.



Sei già fidanzata?

No, no sono single! Il mio amore ora è la musica.