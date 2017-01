14 novembre 2014 Dear Jack travolgono il sabato pomeriggio di Canale 5 con musica e successi In onda il concerto al MediolanumForum di Assago diretto da Roberto Cenci Tweet google 0 Invia ad un amico

08:33 - Sabato 15 novembre, a partire dalle 14.10, su Canale 5 verrà trasmesso per la regia di Roberto Cenci il concerto sold out dei Dear Jack al Mediolanum Forum di Assago (Milano), dello scorso 25 ottobre. Si potranno rivivere le emozioni di una serata trionfale per la band che nella quarta tappa del "Domani è un altro film - Il Tour” ha riempito tutto il palazzetto con 11mila fan in delirio.

Inoltre i Dear Jack nel pomeriggio di sabato 15 novembre risponderanno ai fan sull'account ufficiale Twitter (@DearJackOf) con l'hashtag #AskDearJack. Dalle 18.30 circa Lorenzo, Alessandro, Alessio, Riccardo, e Francesco risponderanno alle curiosità del concerto, andato in onda su Canale 5, ma anche a domande sul tour e i prossimi progetti.



Il tour intanto prosegue (info su www.dearjack.it e www.fepgroup.it). Tutti coloro che acquisteranno all’interno del palazzetto una copia dell’album “Domani è un altro film – prima parte” (9.90 euro) riceveranno un pass per poter incontrare la band e farsi autografare il poster contenuto all’interno del disco. L’album si può anche pre-acquistare su www.musicfirst.it per poi ritirarlo al Dear Jack Point all’interno del palazzetto e ricevere il pass.



La band è attualmente in radio con il terzo singolo Ricomincio da me, ha raggiunto il doppio disco di platino per le oltre 100mila copie dell’album “Domani è un altro film – Prima parte”, album più venduto in Italia nel 2014 pur essendo uscito solo a maggio e con i video dei primi singoli estratti dall’album ha ottenuto 13 milioni di visualizzazioni su YouTube.