"Il gioco entra nel vivo all'Isola dei Famosi" così Stefano De Martino in collegamento dall'Honduras dà gli ultimi aggiornamenti in diretta a "Verissimo" sulla vita dei naufraghi. Silvia Toffanin chiede all'inviato come sta andando questo ultimo periodo sulla playa per i concorrenti del reality: "Ormai all'Isola è partito il tutto contro tutti, gli equilibri si sono rotti ed è entrata in gioco la voglia di vincere, cosa sana e giusta in un programma come questo. Siamo agli sgoccioli e iniziano a nominarsi gli uni contro gli altri". Poi De Martino aggiunge: "I naufraghi sono stanchi, questa è stata una lunga edizione e sono al limite. Sono sfiancati dalla fame".