Ritornata a casa dopo essere stata eliminata nella nona puntata del reality show, Samantha De Grenet ha risposto alle domande raccolte sul web durante la videochat de "L'Isola dei Famosi", soddisfacendo le curiosità dei suoi numerosi fan. "Sto benissimo, sono contenta per il mio ritorno a casa e di essere tornata nel momento in cui mio padre era sull'isola. Non potevo fare una uscita migliore. Non sarei mai rimasta in gioco." Guarda il video con l'intervista integrale in alto.