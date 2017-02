De Filippi-Costanzo commossi per il figlio: "Gabriele sarà un buon padre"

IL MATRIMONIO - Durante la lunga chiacchierata c'è anche spazio per parlare dell'incontro con Maurizio e del loro matrimonio. E rivedendo le foto insieme, la commozione lascia lo spazio ai sorrisi: "Eravamo giovani, io ero più cicciottella mentre tu eri più magro". "Forse ero in un periodo di dieta. So che a casa non gliene può fregare di meno ma per me queste foto rappresentano un pezzo di vita" la replica ironica di Costanzo.



LA CASA AL MARE - Un aneddoto divertente di quel periodo riguarda la casa al mare, che affittarono l'estate prima di sposarsi. "Mi chiesero se ero sicura che ti saresti presentato anche tu..." inizia Maria, con il marito che prosegue il racconto: "Già, perché in passato avevo 'parcheggiato' una mia fidanzata in un castello in Toscana e poi non mi ero fatto più vedere". Ma dopo 22 anni è ancora al suo fianco, più complice e innamorato che mai.