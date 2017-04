De André, le sue scuse e la difesa di Ottavia: "Non mi ha picchiata"

Non c’è pace per Cristiano De André, finito sui giornali per una lite con la compagna Ottavia Pojaghi Bettoni in Sardegna. Il cantante avrebbe dato in escandescenze con lei, visibilmente ubriaco, in un bar della piazza centrale di Santa Teresa di Gallura. C’è chi lo accusa di misoginia per alcune frasi violente che sarebbero state pronunciate a gran voce da De André, in particolare una: “Odio tutte le donne”. Poi, l’aggressione presunta alla fidanzata, di ben trentatrè anni più giovane. Lei, con un post su Facebook, ha smentito: “Non sono stata picchiata, sono caduta nel tentativo di calmare Cristiano”. Barbara D'Urso, nel corso di Domenica Live, ha mostrato un video dove lo stesso De Andrè, poi, si è scusato: con la compagna in primis e, poi, sia con i titolari del bar sia con le donne in generale e con il comune di Santa Teresa di Gallura e la Sardegna, terra da lui frequentata assiduamente fin da bambino.