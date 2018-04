Sono passati vent'anni da quando il primo episodio di Dawson's Creek è andato in onda negli Stati Uniti. Per l'occasione, la rivista Entertainment Weekly ha voluto riunire il cast per un servizio fotografico. Ma come sono diventati Dawson, Joey e gli altri? Com' è proseguita la loro carriera dopo la fine della serie? Molti lo sapranno già, ma tutti gli attori dello show hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Qualcuno ha ottenuto ruoli importanti in altre serie televisive e qualcun altro ha addirittura portato a casa un Golden Globe. In questo video vi mostriamo come sono cambiati e dove potete vederli.