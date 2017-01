19 aprile 2016 11:50 Davide Paganini: "Il mio cecchino duro in conflitto con Raoul Bova" Lʼattore, che in "Fuoco Amico" interpreta il tiratore scelto Paolo Visentin, svela a Tgcom24 i retroscena della fiction di Canale 5

In "Fuoco Amico" (in onda ogni mercoledì in prima serata, su Canale 5), è Paolo Visentin, il cecchino fumantino della Task Force 45 guidata da Enea De Santis, alias Raoul Bova. Un ruolo che è piaciuto come pochi a Davide Paganini, che a Tgcom24 svela i retroscena della fiction e racconta quanto si sia divertito nei panni del soldato dalla testa calda: "E' stato come tornare bambini, sul set mi sentivo in gita scolastica".

Davide Paganini, genovese, classe 77, è un attore per vocazione e divertimento, tennista mancato che a 16 anni ha abbandonato la racchetta per abbracciare la recitazione, dopo quella che definisce una "chiamata con scatto alla risposta che sto ancora pagando". Apparso in tante fiction, da "Il tredicesimo Apostolo" a "Don Matteo", Paganini oggi è al cinema con il road movie generazionale "WAX" e a Teatro con lo spettacolo "Dunque lei ha conosciuto Tenco?" (di cui è anche regista), che racconta Tenco e la scuola genovese. In tv, in "Fuoco Amico - Task Force 45 - Eroe per Amore" , è lo sniper Paolo Visentin, che definisce la "testa calda del gruppo".

Durante le riprese mi sono sentito in gita scolastica Davide Paganini Il tuo personaggio ha un bel caratterino...

Paolo è una persona dura, un soldato poco garibaldino che entra in conflitto col capitano Enea/ Raoul Bova e con la Task Force perché cerca di dire la sua su come bisogna tentare di salvarsi. Ha personalità e aspira a essere leader



Ti rivedi in Visentin?

E' molto lontano da me perché è un militare, ma oggi è uno dei personaggi che mi rispecchia di più



Hai dovuto affrontare una preparazione specifica per questo ruolo?

Certo. Abbiamo avuto un maestro d'armi che ci ha addestrati per un paio di settimane, ci ha spiegato come sparare, come si porta uno zaino... E' stato divertente. Come quando da bambini giocavamo a fare i cowboy



Com'era il clima sul set?

Durante le riprese mi sono sentito in gita scolastica. E' stato un lavoro durato 7 mesi, con tante scene al giorno. E' stato molto faticoso anche perché giravamo nel deserto del Marocco e nelle fredde caverne della Sardegna, ma è stato tutto all'insegna del divertimento e dell'affiatamento che si è creato sul set con Raoul, gli altri ragazzi e un direttore d'orchestra talentuoso come il regista Beniamino Catena. Lavoravamo affiancati dagli incursori di Cagliari, con i loro mezzi. Pensa che il primo giorno mi hanno scambiato per un incursore di Livorno e si sono arrabbiati perché credevano che la produzione avesse contattato anche la concorrenza! Tra loro evidentemente c'è rivalità. Sembravo davvero un militare quando non ho fatto nemmeno la leva! Diventare qualcun altro è uno degli aspetti che più mi piace del mio lavoro