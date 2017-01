Davide Clivio: "Eccomi nudo sul palco"

10:30 - Non ha un bel ricordo della "casa" del Grande Fratello dove Davide Clivio entrò nel 2011 per rimanerci poco. Il suo sogno è sempre stato il teatro e il cinema. E rieccolo sul palcoscenico in una commedia divertente, "Un diavolo per capello" al Teatro Martinitt di Milano fino al 15 febbraio, in cui interpreta un ragazzo pronto a tutto pur di raggiungere il successo: "Sarò anche nudo sul palco", racconta a Tgcom24.

Clivio recita con Cinzia Berni, Maria Lauria, Marilena Frasca, Pascal Persiano e Francesca Ceci nello spettacolo di Cinzia Berni e Roberto Marafante. Nel salone di bellezza Un diavolo per capello si incrociano le storie di tre clienti, dell’estetista e del suo bellissimo fidanzato. El diable, affascinante parrucchiere alla moda, ne è il proprietario... I destini dei nostri personaggi, tra uno shampoo e una messa in piega, si intrecciano creando situazioni comiche e momenti di intimità, dimostrando che la realtà quotidiana ci riserva sempre sorprese imprevedibili e divertenti.



Dal Gf al teatro, ci racconti questa evoluzione?

In tv ho vissuto l'estremo opposto di quanto sono, non mi piace il tripudio di falsità ed artifizio. Finalmente ho ritrovato la mia dimensione, tutta nuova, dove la vera luce, quella del palcoscenico, devi guadagnartela giorno dopo giorno con sacrificio ed umiltà. E sono cresciuto.



Qual è il tuo ruolo?

Sono Maurizio, un giovane di belle speranze, pronto a tutto pur di ottenere il successo, una parabola della filosofia del compromesso che vige a tutti i livelli della nostra società.



C'è una scena in cui improvvisi uno strip...

Eheh inutile negarlo, bisogna darsi in pasto al palcoscenico senza remore ne fisiche ne mentali. Inutile negare che la prestanza fisica mi caratterizza nella vita come sul palco... e poi bisogna dare un po' di pepe alla commedia no?



E' uno spettacolo itinerante...

Ad oggi abbiamo calcato due teatri nella capitale, di cui 21 repliche al teatro De Servi ed ora saremo in scena fino al 15 febbraio al teatro Martinitt, per divertire ed emozionare la bella Milano. Nei prossimi progetti ci sono Napoli, Bologna e Matera.



Quindi hai deciso che vuoi fare l'attore?

E' una decisione maturata per l'appunto dopo il Gf, cercare la verità dentro di me e vivermi completamente, ad un livello superiore, per trasmettere ogni mia sfaccettatura al quel mondo esterno che ho imparato a chiamare pubblico.



Ultima domanda sulla vita privata: hai molte fan, sei fidanzato?

Da un anno a questa parte non conosco più la risposta a questa domanda.