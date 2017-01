David Schwimmer, l'ex di "Friends" torna in tv: sarà il protagonista di "Feed the Beast"

David Schwimmer, l'ex Ross di "Friends", sarà protagonista della nuova serie tv tagata AMC "Feed the Beast", accanto a Jim Sturgess. Basato sulla serie danese "Bankerot", racconta le vicende di due amici che cercano di realizzare il loro sogno di aprire un ristorante, spingendosi a vicenda nelle situazioni più pericolose che si possano immaginare. A febbraio inizieranno le riprese, mentre la messa in onda negli Usa è prevista per maggio.