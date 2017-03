David Letterman critica Jimmy Fallon: "E' stato troppo morbido con Trump"

David Letterman ha criticato Jimmy Fallon per la sua intervista durante il "Tonight Show" al presidente Usa Donald Trump, ritenendola "troppo morbida". In un'intervista al New York Magazine, l'ex star del piccolo schermo con il suo "Late Night Show" ha confessato: "Mi piacerebbe un'ora e mezza con Trump", aggiungendo: "Io avrei iniziato con una lista di quello che ha fatto".

Letterman afferma che avrebbe voluto domandare: "Donald, non ti senti stupido per aver fatto questo? Chi è questo stupido Steve Bannon e perché lei vuole un suprematista bianco come consigliere?" La star, ammettendo che in passato aveva ritenuto Trump "divertente", confessa: "Sono stanco di coloro che si dicono sorpresi per qualsiasi cosa dice. Dobbiamo smetterla e trovare invece modi per difenderci da lui. Sappiamo che è pazzo e dobbiamo occuparci di noi stessi".