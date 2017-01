David Letterman, addio al "Late Show" tra ironia e super ospiti

Da Alec Baldwin a Tina Fey, da Jim Carrey a Bill Murray - che fu il suo primo ospite nel 1982, quando lo show andava in onda ancora sulla NBC - tanti vecchi amici hanno fatto visita a Letterman all'Ed Sullivan Theater di New York per stilare l'ultima Top 10, una delle invenzioni del 68enne conduttore che ha cambiato il modo di fare comicità in televisione. Il tema della lista era: "10 cose che ho sempre voluto dire a Dave”, argomento che ben evidenzia come Letterman non abbia rinunciato alla solita autoironia nemmeno nella puntata di congedo, aperta da una gag preregistrata che ha coinvolto Barack Obama. Nella clip, quattro presidenti degli Stati Uniti (Ford, Bush padre, Clinton e Bush figlio) ripetono "Il nostro lungo incubo nazionale è finito” e tocca a Obama specificare "Il nostro lungo incubo nazionale è finito: David Latterman va in pensione". A questo punto sopraggiunge Letterman: "Stai scherzando, vero?", dice al numero uno della Casa Bianca.



L'ironia e i filmati e foto che hanno raccontato i momenti da ricordare dello show sono stati il nucleo centrale della puntata, chiusa dal consueto angolo musicale, animato dai Foo Fighters. La band di Dave Grohl, che è la preferita del popolare show man, si è presentata in smoking e si è esibita in Everlong, brano suonato per la prima volta proprio al Late Show nel 2000, nella puntata in cui Letterman tornava alla conduzione dopo un intervento al cuore. Infine i saluti, ai collaboratori, alla moglie Regina e al figlio Harry, presenti in sala, e al suo pubblico: "L'ultima cosa che mi resta da fare per l'ultima volta in uno show televisivo è dirvi grazie e augurarvi buona notte", il commiato di Letterman.



Il Late Show è andato in onda dal 1982 al 1993 sulla NBC per spostarsi poi sulla CBS, per un totale di 6 028 puntate. Sulla sua rovente poltrona si sono seduti i personaggi più famosi e influenti degli Stati Uniti e non solo, uomini politici, leggende dello sport, celebrities e eroi di guerra. Leggendaria la rivalità con Jay Leno, imbarazzante la confessione della relazione extraconiugale con una assistente del programma che Letterman fu costretto a fare nel 2009, tanti gli eredi, in primis Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, ma David Letterman, l'originale, resta comunque inimitabile.